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Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу

Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу
Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, на этот пост временно исполняющим обязанности назначен замминистра здравоохранения Уйба.

"Полномочный представитель президента в СЗФО представил врио главы республики Коми Владимира Уйбу", - сказал собеседник агентства.


коронавируса представление прошло в режиме видеоконференцсвязи.
# Политика
По материалам: ria.ru

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