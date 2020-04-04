Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу

Влада Некрасова

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, на этот пост временно исполняющим обязанности назначен замминистра здравоохранения Уйба.

"Полномочный представитель президента в СЗФО представил врио главы республики Коми Владимира Уйбу", - сказал собеседник агентства.

коронавируса представление прошло в режиме видеоконференцсвязи.