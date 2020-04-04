Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного

Влада Некрасова

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан представил региональной администрации врио губернатора НАО Юрия Бездудного, сообщила пресс-служба администрации округа.

"Сегодня полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил членам региональной Администрации и руководству законодательного собрания округа временно исполняющего обязанности губернатора НАО Юрия Бездудного", - говорится в сообщении.