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Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного

Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного
Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан представил региональной администрации врио губернатора НАО Юрия Бездудного, сообщила пресс-служба администрации округа.

"Сегодня полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил членам региональной Администрации и руководству законодательного собрания округа временно исполняющего обязанности губернатора НАО Юрия Бездудного", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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