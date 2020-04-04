Полпред в СЗФО представил Цыбульского правительству Поморья

Лидия Мартынова

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил правительству Архангельской области врио главы региона Александра Цыбульского, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.

В четверг губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ.

"Полномочный представитель президента в СЗФО представил врио региона Александра Цыбульского", - сказали в пресс-службе.

"Эффективная работа, достигнутые значимые успехи, позитивный практический опыт, накопленный Александром Цыбульским в должности губернатора Ненецкого автономного округа, получили достойную оценку и доверие президента Российской Федерации. За время работы в Ненецком автономном округе Александр Витальевич досконально изучил особенности Заполярья, знает все проблемные моменты и пути развития северных территорий", - приводит пресс-служба слова Гуцана.