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Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемом

Призыв к чеченцам оставаться на карантине стал мемомФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Пользователи сети превратили в мем обращение к жителям Чечни из установленного на минарете громкоговорителя, откуда доносился призыв оставаться на карантине и не выходить из дома без экстренной необходимости. Юзеры посчитали, что эта аудиодорожка отлично вписалась в антураж фильмов-катастроф.

Автор оригинального видео, которое позже опубликовали многие Telegram- и Twitter-аккаунты, снял на камеру минарет, из которого по громкоговорителю объявляют следующее: «Без маски, без перчатки не выходить! Только магазин, аптеку, необходимость только выходить! Предупреждаем! Смотрите, не говорите потом "мы не знали". Строго будет наказывать и штраф будет».

При этом мужской голос на видео звучит крайне встревоженно. Вероятно, именно это стало причиной ассоциаций с фильмами-катастрофами. К примеру, записанную в Чечне аудиодорожку наложили на фрагменты из фильмов «Война миров» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Ранее в сети обсуждали борщ, приготовленный итальянцами для российских врачей, которые помогают им бороться с пандемией коронавируса. Одни пользователи посчитали поступок итальянцев трогательным, в другие начали спорить о том, к кухне какого народа принадлежит этот суп.

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По материалам: lenta.ru

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