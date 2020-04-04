Путин допустил сокращение добычи нефти

Лидия Мартынова

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

"Полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года", — заявил глава государства на совещании по ситуации на глобальных энергорынках.