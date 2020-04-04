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Путин отметил важность взаимодействия между всеми уровнями власти

Путин отметил важность взаимодействия между всеми уровнями власти
Президент Владимир Путин попросил членов Совета безопасности РФ оказать помощь федеральным, региональным и муниципальным органам власти в налаживании взаимодействия по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня в условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, значительная часть нагрузки будет находиться в регионах. Нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: между муниципальным, региональным и федеральным", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности.

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# Политика
По материалам: ria.ru

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