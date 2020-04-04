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Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам воспользоваться кредитными каникулами в связи с ситуацией с коронавирусом.

Документ, принятие которого инициировал сам глава государства, появился на портале правовой информации и вступает в силу после официального опубликования.

Теперь заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если доходы за предшествующий месяц у них снизились на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Немаловажно, что заемщик может обратиться с этим в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.

Снижение доходов банк может попросить подтвердить документально. В этом случае заемщику нужно представить такие документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Иначе вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул.

Срок на рассмотрение обращения заемщика ограничен пятью днями. Причём обратиться в кредитную организацию можно и по телефону. В требовании заемщик может о приостановке или уменьшении размера платежей. В течение льготного периода не допускается начисление неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору и обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.

После установления льготного периода приостанавливается предоставление кредитором денежных средств заемщику на весь срок действия льготного периода. При этом у заемщика будет право в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода.

Следует отметить, что закон также предоставляет возможность кредитных каникул для малого бизнеса из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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