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Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн баррелей

Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн баррелей

Россия готова объединить усилия с другими странами, в том числе и США, для того, чтобы решить возникшие проблемы на рынке нефти. Об этом на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках заявил российский лидер Владимир Путин.

«Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу. По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, но «ситуация стала развиваться по иному, по другому сценарию». При этом, как говорит Путин, Москва никогда не стремилась к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими.

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что на данный момент складывается ситуация, когда излишки перепроизводства ввиду снижения спроса фактически закачивается в хранилища — в наземные или в танкеры. По различным расчётам, возможность заполнять хранилища существует ещё полтора-два месяца. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю.

«В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть ещё более существенное падение цен», — сказал министр.

По его словам, в этих условиях существует необходимость принятия решения о скоординированных действиях по сокращению объёмов добычи.

«Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединённые Штаты Америки и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК», — добавил Новак.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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