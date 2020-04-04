Путин заявил о возможности снизить объем добычи нефти до 10 млн баррелей
Россия готова объединить усилия с другими странами, в том числе и США, для того, чтобы решить возникшие проблемы на рынке нефти. Об этом на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках заявил российский лидер Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, но «ситуация стала развиваться по иному, по другому сценарию». При этом, как говорит Путин, Москва никогда не стремилась к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими.
Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что на данный момент складывается ситуация, когда излишки перепроизводства ввиду снижения спроса фактически закачивается в хранилища — в наземные или в танкеры. По различным расчётам, возможность заполнять хранилища существует ещё полтора-два месяца. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю.
По его словам, в этих условиях существует необходимость принятия решения о скоординированных действиях по сокращению объёмов добычи.