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Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы вместе»

Раскрыты подробности о зараженной коронавирусом актрисе из «Счастливы вместе»Фото: @bugrovayanina_official

Мать зараженной коронавирусом актрисы сериала «Счастливы вместе» Янины Бугровой раскрыла подробности о состоянии дочери. Ее слова передает газета «Московский комсомолец» в пятницу, 3 апреля.

Собеседница издания заявила, что ее дочь не сбегала из карантина. Она подчеркнула, что в последнее время состояние актрисы ухудшилось.

По словам матери артистки, та изолировалась в ее квартире, в то время как она живет в квартире Бугровой с внуком. «Дочь очень ответственно подходит к самоизоляции, она вообще никуда не выходит. Я постоянно ей звоню, контролирую. Соседи тоже могут подтвердить, что она соблюдает карантин. Да и чувствует дочка себя последние дни не очень хорошо, жаловалась по телефону на боль в горле. Врачи сказали, что надо выдержать 72 дня в изоляции, это, конечно, очень тяжело», — сказала она.

Мать Бугровой призналась, что у артистки сбился режим дня, она «всю ночь в интернете сидит, а днем спит». По ее словам, врачи пришли проверять соблюдение режима зараженной коронавирусом женщины по месту ее прописки, несмотря на то, что она назвала им адрес квартиры, в которой планировала изолироваться.

Отмечается, что 43-летняя артистка 27 марта вернулась с горнолыжного курорта «Роза Хутор» и через несколько дней почувствовала недомогание. Она вызвала врачей, те взяли анализы и через два дня диагностировали у нее коронавирус, обязав оставаться на карантине.

Ранее в пятницу газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции сообщила, что Бугрова сбежала из карантина, актрису нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве. Отмечалось, что полиция собирается провести проверку в отношении ее действий.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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