Росавиация прекращает все авиарейсы для возвращения россиян

Вадим Карасев

Росавиация разослала телеграммы авиакомпаниям, в которых уведомила о полной приостановке всех рейсов для возвращения россиян. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники, полеты прекратятся, начиная с 00:00 субботы.

Официально это информация все еще не подтверждена, однако еще во вторник число рейсов для вывоза россиян из других стран было сокращено. Таким образом, утверждали в Минтрансе, удастся более тщательно проверять прибывающих на предмет инфицированности коронавирусом COVID-19.

С чем связано решение окончательно прекратить перевозки, не сообщается. Известно, что Росавиация создает методику расчета компенсаций авиакомпаниям и уже запросила у них предложения по этому поводу. На данный момент из бюджета на это выделено 1,5 млрд рублей.

3 апреля в России зарегистрировали 601 новый случай заражения вирусом за сутки. Общее число случаев заболевания достигло 4149. При этом российские медики уже вылечили 281 пациента. Жертвами Covid-19 в стране стали 34 человека.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф