Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова

Влада Некрасова

Российские власти вовсе не отказались вывозить своих граждан из-за рубежа, а просто взяли в этом вопросе тайм-аут на два дня.

Об этом журналистам 4 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, этот «перекур» нужен правительству для того, чтобы оценить все маршруты и количество пассажиров.

«Власти взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить и где граждане будут проходить 14-дневный карантин», — сказала министр.

Она пообещала, что в течение нескольких дней будет создан новый график возвращения россиян и люди вернутся на родину.

«С понедельника будет сделан график и постепенно будем возвращаться к полетам», — сказала вице-премьер.

При этом она признала, что властям пока не удалось идентифицировать 13,66 тыс. из 26 тыс. человек, которые должны вернуться.

Голикова не стала скрывать, что по ее мнению, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах — это угроза новой волны распространения коронавируса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что с 4 апреля Россия остановила все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ. По разным оценкам на сегодня за рубежом осталось от 25 до 30 тысяч россиян.