Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Российские власти вовсе не отказались вывозить своих граждан из-за рубежа, а просто взяли в этом вопросе тайм-аут на два дня.
Об этом журналистам 4 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, этот «перекур» нужен правительству для того, чтобы оценить все маршруты и количество пассажиров.
Она пообещала, что в течение нескольких дней будет создан новый график возвращения россиян и люди вернутся на родину.
При этом она признала, что властям пока не удалось идентифицировать 13,66 тыс. из 26 тыс. человек, которые должны вернуться.
Голикова не стала скрывать, что по ее мнению, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах — это угроза новой волны распространения коронавируса.
Ранее ИА Newstes сообщало, что с 4 апреля Россия остановила все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ. По разным оценкам на сегодня за рубежом осталось от 25 до 30 тысяч россиян.