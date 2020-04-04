Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусомФото: Олег Иванов / РИА Новости

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В настоящее время на сербском аэродроме Батайница, расположенном в 20 километрах от Белграда, приземлись 7 российских самолетов. Они доставят в республику 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

2 апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксирован 1476 случай коронавируса, из них 39 человек скончались. В России по состоянию на 4 апреля зарегистрировано более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Патриарх Кирилл на Mercedes объезжает Москву с иконой и молитвой против коронавируса
Патриарх Кирилл на Mercedes объезжает Москву с иконой и молитвой
Песков рассказал, когда могут отменить нерабочие дни: события ночи 4 апреля
Песков рассказал, когда могут отменить нерабочие дни: события ночи
Трамп испытал на себе новый тест на коронавирус
Трамп испытал на себе новый тест на коронавирус
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем самочувствии
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем
Как правильно справлять церковные праздники во время карантина
Как правильно справлять церковные праздники во время карантина
Малышева назвала опасную болезнь, связанную с высокой температурой
Малышева назвала опасную болезнь, связанную с высокой температурой
Тысячи разговоров в ставшем популярным из-за карантина приложении попали в сеть
Тысячи разговоров в ставшем популярным из-за карантина приложении
Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом
Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом
Тимати составил завещание
Тимати составил завещание
В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России
В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России
Заместитель главврача НОКБ прокомментировал тему наличия средств защиты у медиков
Заместитель главврача НОКБ прокомментировал тему наличия средств
Трамп отказался носить медицинскую маску из-за статуса лидера
Трамп отказался носить медицинскую маску из-за статуса лидера

Топ на сегодня

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Россия передала США тест-систему на коронавирус
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Еще по теме

Шойгу передал Сербии 6 истребителей МиГ-29 (ФОТО)
Министр обороны России принял участие в церемонии передачи Сербии 6 истребителей МиГ-29
Самолеты Минобороны готовы доставить вирусологов и медицинское оборудование в Италию
Сербский депутат объяснил значимость российской помощи