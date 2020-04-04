Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В настоящее время на сербском аэродроме Батайница, расположенном в 20 километрах от Белграда, приземлись 7 российских самолетов. Они доставят в республику 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

2 апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксирован 1476 случай коронавируса, из них 39 человек скончались. В России по состоянию на 4 апреля зарегистрировано более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.