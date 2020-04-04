Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
РИА Новости. Россия с четвертого апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, о соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Путин допустил сокращение добычи нефти
Путин допустил сокращение добычи нефти
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
В ВСУ до конца карантина запретили служебные командировки
В ВСУ до конца карантина запретили служебные командировки
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Война в Прибалтике: Россия не утратит инициативу, НАТО не сдвинется с места
Война в Прибалтике: Россия не утратит инициативу, НАТО не сдвинется
Сара Фергюсон о принцессе Беатрис после отмены свадебного приема: "Она самая счастливая из всех"
Сара Фергюсон о принцессе Беатрис после отмены свадебного приема:
Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт
Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса москвичах
Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса
Губернатор Брянской области продлил режим самоизоляции в регионе
Губернатор Брянской области продлил режим самоизоляции в регионе
Возлюбленная Дениса Глушакова: «Он хороший парень, которого просто пытаются опорочить»
Возлюбленная Дениса Глушакова: «Он хороший парень, которого просто

Топ на сегодня

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
Застрявшие в Нью-Йорке россияне рассказали о своем положении
Россия ограничила число возвращающихся из-за рубежа граждан
Мишустин поручил дать денег россиянам, остающимся за рубежом из-за пандемии