Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Лидия Мартынова

Россия с четвертого апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, о соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей.