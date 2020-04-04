Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию, считает Попова

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В борьбе с коронавирусом Россия следует по оптимистичному сценарию, заявила лава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1».

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный, оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — сказала Попова.

По ее словам, это происходит во многом потому, что в предыдущие два месяца, пока в мире развивалась ситуация с коронавирусом, в России были приняты все необходимые меры.

В России на 4 апреля выявили 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.