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Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам

Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитамФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам — они должны быть выплачены до конца апреля, при этом не нужно дожидаться окончания нерабочих дней. Об этом говорится на сайте Центрального банка.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сказано в сообщении.

Регулятор рекомендует финансовым организациям предоставлять услуги в первую очередь в электронном виде, а в том случае, если это невозможно, — в офисах, но с обязательным соблюдением мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. В этот период нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки и обращаться с требованием к поручителю.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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