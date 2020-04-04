Сара Фергюсон о принцессе Беатрис после отмены свадебного приема: "Она самая счастливая из всех"

Вадим Карасев

Внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис, и 36-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци собирались пожениться 29 мая, но вспышка коронавируса нарушила их планы. Свадебный прием в саду Букингемского дворца уже точно не состоится в конце весны. Что до самой свадьбы, которую хотели устроить на территории Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, то ее отмену пока официально не объявили, но предположения о переносе дня торжества звучат в прессе. И это будет уже не первый перенос свадьбы пары. Тем не менее, принцесса не унывает — это подтвердила ее мама, 60-летняя Сара Фергюсон.





Принцесса Беатрис и Сара Фергюсон

Бывшая жена принца Эндрю назвала свою дочь самым счастливым человеком из тех, кого она знает.

Она и Эдо очень любят друг друга. А я рада их предстоящей свадьбе. Беатрис сейчас самая счастливая из всех,— сказала Сара.





Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

По последним данным, принцесса и ее жених рассматривают возможность проведения закрытой частной церемонии. Ну а мама невесты уже готова говорить о будущих внуках. Недавно она выпустила новую детскую книгу и пообещала, что будет каждый день придумывать сказочные истории, если станет бабушкой.

Если мне посчастливится увидеть внуков, то это будет моя самая большая радость. Конечно, я каждый день буду придумывать для них истории,— добавила она.









Сара Фергюсон, принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци