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Сербский депутат объяснил значимость российской помощи

Сербский депутат объяснил значимость российской помощи
Поддержка России в борьбе с распространением коронавируса нового типа позволит Сербии избежать итальянского и испанского сценариев, заявила РИА Новости депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк.

Минобороны России сообщило в пятницу, что 11 рейсами перебросит в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, технику, спецоборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. Вечером в пятницу уже шестой российский военный самолет прибыл в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Помощь Российской Федерации очень важна для нас. Для того чтобы избежать итальянского или испанского сценария, поддержка со стороны России пришла в нужное время. Мы верим в компетентность российских специалистов и будем работать в соответствии с их рекомендациями", - заявила Влк. Она также отметила помощь Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Депутат подчеркнула, что главной проблемой Сербии в условиях пандемии коронавируса нового типа заключается в необходимости закупать медицинское оборудование за рубежом.

# В мире
По материалам: ria.ru

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