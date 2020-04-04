Шесть музеев из России вошли в список самых посещаемых в мире

Алексей Вольцев

. Шесть российских музеев вошли в список самых посещаемых музеев мира за 2019 года, сообщает The Art Newspaper.

Первые три строчки занимают Лувр, Национальный музей Китая и музеи Ватикана. Государственный Эрмитаж на восьмом месте с 4,96 миллионов посетителей. На четвертом — Метрополитен-музей.

В десятку также вошли: Британский музей (6,23 миллиона), Тейт Модерн (6,09 миллиона), седьмое место — лондонская Национальная галерея (6,01 миллиона), девятое — Центр искусства королевы Софии в Мадриде (4,42 миллиона), десятое — Национальная художественная галерея в Вашингтоне (4,07 миллиона).

Кроме Эрмитажа, в сотню самых посещаемых вошли еще пять российских музеев. Это Музеи Московского Кремля (17-е место, 3,1 миллиона), Государственная Третьяковская галерея (20-е место, 2,84 миллиона), Государственный Русский музей (25-е место, 2,39 миллиона), Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (46-е место, 1,48 миллиона), Музей современного искусства "Гараж" (96-е место, 828,5 тысяч). Все они улучшили свое положение в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Самой посещаемой российской выставкой в 2019 году стала "Щукин: биография коллекции", которая проходила в ГМИИ им. А.С.Пушкина с июня по сентябрь. Следом за ней — ретроспектива Ильи Ефимовича Репина в Третьяковской галерее (с марта по август). Их посещали по 4,518 тысяч и 4,492 тысяч человек в день, они заняли 42-ю и 43-ю строчки. При этом по общему количеству посетителей выставка Репина (601 тысяча человек) обошла Щукинскую (345 тысяч).