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Смекалочка выручает: ростовчанин решил выгулять картонную собаку

Смекалочка выручает: ростовчанин решил выгулять картонную собаку

В Ростовской области ограничительный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции один из самых строгих по сравнению с другими регионами.

На улице можно появляться только в исключительных случаях, например, выйти в магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять домашнего питомца.

Но, что делать, если в магазин не надо, мусор уже давно вынесен, а домашнего питомца нет, а весенняя погода так и манит пойти прогуляться.

А нужна смекалка и умелые руки. Приложив небольшие усилия молодой человек, вырезал себе собаку из картона, пристроил ее на колесики и пошёл с ней гулять по городским улицам.

Чем и повеселил других горожан, которые сняли на короткое видео эту прогулку.

Идея, впрочем, не нова. Первыми выгуливать игрушечных домашних питомцев начали европейцы, которым тоже хотелось выйти на улицу в период введенных ограничений.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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