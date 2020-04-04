Смекалочка выручает: ростовчанин решил выгулять картонную собаку

Вадим Карасев

В Ростовской области ограничительный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции один из самых строгих по сравнению с другими регионами.

На улице можно появляться только в исключительных случаях, например, выйти в магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять домашнего питомца.

Но, что делать, если в магазин не надо, мусор уже давно вынесен, а домашнего питомца нет, а весенняя погода так и манит пойти прогуляться.

А нужна смекалка и умелые руки. Приложив небольшие усилия молодой человек, вырезал себе собаку из картона, пристроил ее на колесики и пошёл с ней гулять по городским улицам.

Чем и повеселил других горожан, которые сняли на короткое видео эту прогулку.

Идея, впрочем, не нова. Первыми выгуливать игрушечных домашних питомцев начали европейцы, которым тоже хотелось выйти на улицу в период введенных ограничений.