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СМИ: массовые экспресс-тесты людей на инфекцию COVID-19 начнут делать уже в апреле

СМИ: массовые экспресс-тесты людей на инфекцию COVID-19 начнут делать уже в апреле

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пилотный проект по применению российско-японской системы для диагностики коронавируса, как ожидается, стартует в Москве и в Подмосковье в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Об этом в субботу сообщают «Известия» со ссылкой на РФПИ.

Новый тест позволяет получать результаты за полчаса, а точность диагностической новинки, позволяющей определить наличие коронавируса на самых ранних стадиях, можно назвать абсолютной — почти сто процентов.

Уже получено разрешение Росздравнадзора на применение новойсистемы диагностики. Сегодня эти тесты считаются наиболее эффективными, в них применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас полимеразной цепной реакции. Время тестирования по новой методике сокращается более чем в четыре раза — с двух и более часов до 30 минут.

«Парламентская газета» писала, что первым регионом России, где началось испытание российско-японской системы тестирования на коронавирус, позволяющей проводить исследование за 30 минут стал Кирово-Апатитский район Мурманской области.

 

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По материалам: pnp.ru

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