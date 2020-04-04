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СМИ: Саммит ОПЕК+ отложен до 9 апреля

СМИ: Саммит ОПЕК+ отложен до 9 апреля

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ перенесла экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Новой датой проведения встречи может быть 8 или 9 апреля.

Об этом 4 апреля, со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters. По мнению издания, перенос даты даст сторонам дополнительное время для выработки позиций на переговорах по поводу объемов сокращения добычи нефти.

В свою очередь Bloomberg передает, что встреча должна состояться в четверг, 9 апреля. Причиной стала то, что России и Саудовской Аравии нужно больше времени, чтобы договориться.

Напомним, что Саудовская Аравия была инициатором созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке. После анонса встречи цены на нефть на мировых биржах пошли вверх.

Как сообщало ИА Newstes , 3 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова к договоренностям о сокращении добычи нефти с другими странами, в том числе и США. Российский лидер допустил, что совместными усилиями можно будет снизить мировую добычу на 10 миллионов баррелей в сутки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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