Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»

«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»

«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Межрегиональная общественная организация «Союз отцов» запустила акцию «Взаперти, но в общении», посвященную самоизоляции россиян из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Акция началась 21 марта и продлится до 30 апреля. «Все, кто вынужден находиться дома в то время, когда он, обычно, активно взаимодействовал с другими людьми, придумывают и воплощают свое интересное времяпровождение с пользой, фиксируют это все на фото и выставляют в социальных сетях с хэштегами: #домавзаперти #весеннийпапа #Союзотцов #крутОтец #взаперти», — говорится в сообщении союза.

Накануне, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин похвалил москвичей за строгое соблюдение самоизоляции, отметив их жесткую реакцию в адрес нарушителей. По его словам, жители столицы с осуждением относятся к гражданам, которые выходят на улицу по неуважительной причине. В частности, они «жестко, иногда даже жестче, чем сама полиция» отчитывают соседей, которые пытаются организовать пикники возле своего дома.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и фитнес-тренера
Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение — Санду
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение —
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании

Еще по теме

Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса москвичах
В Москве начали проверять выходящих на улицу жителей
В Москве будет введен режим самоизоляции для всех
В США супруги держали взаперти 13 своих детей, некоторых – на цепи