Среди заболевших коронавирусом детей тяжелых нет — Роспотребнадзор

Алексей Вольцев

В Роспотребнадзоре констатировали, что значительная часть граждан России соблюдает введенные в стране правила самоизоляции.

Об этом 4 апреля во время брифинга в Москве заявила глава этого ведомства Анна Попова. В своем выступлении она изложила некоторые данные, которые удалось систематизировать в ходе пандемии коронавируса.

В частности, Попова сообщила, что вирус в большинстве случаев передается капельным путем и может сохраняться на поверхности до 72 часов.

«Коронавирус передается в 96 процентах случаев капельным путем, в четырех процентах — воздушный путь», — приводит ее слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек. А если инфекция протекает бессимптомно, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека.

«Из этого строятся все математические модели, расчеты», — сказала она.

По данным надзорного ведомства, 24,8% выявленных случаев коронавирусной инфекции в России как раз проходят бессимптомно. Однако носитель коронавируса без симптомов не вырабатывает к инфекции иммунитет.

Также Попова отметила, что в России постепенно наращивается тестирование населения, независимо от наличия симптомов заболевания.

«Мы сегодня тестируем порядка 34−37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество», — сказала Попова.

Кроме того, она упомянула, что сейчас в России 235 случаев заболевания среди детей, у 17 из них — пневмония.

«К счастью, тяжелых детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка», — добавила глава Роспотребнадзора.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 4 732 случая коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая. Полностью вылечились 350 человек.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса. По словам ученых, приступить к испытанию на людях планируется в июне.