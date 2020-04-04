Стоимость мексиканской нефти выросла вдвое

Лидия Мартынова

Цена экспорта мексиканской нефти за два дня выросла с 10 до 20 долларов за баррель после заявлений президента США Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Эр-Риядом и Москвой касательно снижения объёмов добычи, а также запланированной на понедельник виртуальной конференции ОПЕК+ для балансировки рынка.

Цифра, отражающая средний уровень цены для различных регионов и формул поставок, была опубликована на сайте мексиканской нефтяной корпорации Pemex в пятницу вечером.