Суперлуние в апреле: что нужно сделать Знакам Зодиака до 8 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Апрель полон перемен и испытаний для всех Знаков Зодиака. 8 числа нас ждет Суперлуние — судьбоносный день сложного выбора, предполагающий отказ от привычного образа жизни. Но пока есть шанс построить удобный трамплин, чтобы проскочить опасный период.

Мир стоит на краю пропасти, о чем многократно предупреждали знаменитые астрологи и лучшие ясновидящее. Суперлуние 8 апреля лишь усилит негативные тенденции и без того тревожного периода, поселив хаос во все, что волнует нас на сегодняшний день. Астрологи советуют быть бдительными и постараться «подстелить соломку» в тех сферах, которые беспокоят больше всего.

Овен

Астрологическая подсказка для Овнов — не принимать иррациональных решений с 4 по 9 апреля в те моменты, когда им слишком плохо или слишком хорошо. Шквал эмоций и происходящая вокруг суета усложнят возможность произвести холодный и беспристрастный анализ. Лучший из возможных советов — это на время остановиться, психологически разгрузиться и качественно отдохнуть.

Телец

Суперлуние внесет в жизнь Тельцов перемены и новизну — это будет день повышенной нервозности. В центре внимания окажутся домашние события, дети, новые обязанности. Несмотря на ответственность, стоит обуздать перфекционизм и перестать требовать от себя невозможного, это может привести к сильному переутомлению. С 4 по 8 апреля важно скорректировать график, соблюдать комфортный режим и не отказывать себе в естественных радостях.

Близнецы

Близнецам следует научиться доверять сердцу, пока не наступило Суперлуние. 8 апреля судьба поставит их перед сложным выбором, и если разум продолжит бороться с душой, есть риск принять неверное решение. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять на вооружение упражнения, помогающие развить интуицию, — она подскажет, в каком направлении следует двигаться, чтобы вернуть контроль над жизнью.

Рак

До 8 апреля Ракам нужно научиться быть эгоистами. Гороскоп говорит, что пришло время сменить роль жертвы на роль победителя, перестать отдавать все свои силы, нервы и время окружающим и начать делать что-то для себя и своего благополучия. Впереди 4 дня, которые астрологи рекомендуют посвятить заботе о себе: сейчас очень важно полюбить собственную личность, проникнуться личными потребностями и найти самостоятельное решение своих проблем.

Лев

Суперлуние добавит Львам волнений, лишит комфорта: условия жизни, работы, домашних дел станут жестче. В чем-то придется уступить, что-то — начать заново, от чего-то и вовсе нужно будет отказаться. Реальность такова, что сейчас есть шанс исправить предсказанную судьбу, но для этого придется научиться видеть подсказки и знаки свыше. Вместо того, чтобы ужасаться тому, что происходит вокруг, Львам стоит посеять семена радости в своей жизни.

Дева

До наступления Суперлуния Девам стоит уладить все свои текущие материальные, личные и хозяйственные дела — они похищают всю радость. По словам астрологов пришло время расстаться со всем, что оказывает плохое влияние, приносит усталость, грусть и разочарование. Правда, любая инициатива сопряжена с риском и несколько преждевременна, но плоды могут дать разведка и анализ ситуации.

Весы

Ситуация вокруг Весов будет непредсказуема, но в целом оптимистична. Многие представители Знака будут с нетерпением ждать Суперлуния, которое подарит возможность блеснуть в новых условиях. Однако фактические достижения 8 апреля окажутся скоромными. Но все равно астрологи советуют успеть разобраться со своими желаниями и использовать любой шанс начать двигаться в том направлении, которое манит, но пугает.

Скорпион

Скорпионам вплоть до середины апреля удастся поддерживать вокруг себя относительную гармонию, если они не будут поддаваться всеобщей нервозности и панике. В момент Суперлуния лучше удержаться от начинаний и быть дальновиднее в экспериментах: отдача от них сомнительна. Однако выправить ситуацию и направить силу Луны на пользу делам можно. Для этого Скорпионам стоит уже сейчас довериться своим мечтам и желаниям, а также четко определить важные цели.

Стрелец

Начиная с выходных начнет расти ощущение напряжения. Ключевой момент — наступление Суперлуния, которое перевернет жизнь «с ног на голову». Сгладить острые углы надвигающегося конфликта поможет осторожность. Сейчас тот самый момент, когда требуется притормозить или полностью сбросить скорость. До 8 апреля нужно успеть отдохнуть и набраться сил.

Козерог

Вселенная предупреждает: Козероги на пороге больших возможностей и ценных эмоций. Им стоит воспользоваться последними днями перед Полнолунием, чтобы наметить план действий и набраться сил. Тогда 8 апреля пройдет благополучно. Даже если не получится сорвать большой куш, судьба подарит «малое счастье» — например, небольшой подарок. Главное — не ввязываться в игру без необходимости до знакового дня, события которого сами укажут, где пора проявить решимость.

Водолей

В апреле Водолеи могут испытать дефицит впечатлений и эмоций. Поэтому астрологи советуют сделать дом местом силы, провести техники очищения и укрепления энергетики. До наступления Суперлуния лучше заниматься несложными делами. Не стоит пренебрегать мелочами, связанными с радостью: 8 апреля может возникнуть необходимость оперативно включиться в новую игру и в поток событий, а позитивный настрой поможет не ошибиться в судьбоносных вопросах.

Рыбы

Звезды предлагают Рыбам немного ослабить защиту от внешних факторов: она мешает пробиться позитивным переменам. До 8 апреля важно выбраться из зоны комфорта и впустить в будни стихийность, волнение и изменения. Суперлуние получится пережить без серьезных последствий, если выплеснуть чувства и эмоции. Астрологи призывают культивировать внутренний огонь и уверенность в своих силах. В противном случае счастливые события могут просто обойти стороной.