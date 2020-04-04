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Тамбовские депутаты отказались от ранее назначенной себе премии

Тамбовские депутаты отказались от ранее назначенной себе премии
Руководство Тамбовской городской думы решило отказаться от ранее назначенной себе премии после критики губернатора Александра Никитина.

Никитин в пятницу резко высказался по поводу принятого депутатами Тамбовской городской думы решения выписать премии "в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений" непосредственно руководству заксобрания, главе администрации Тамбова, руководителям контрольно-счётной палате Тамбова и избирательной комиссии Тамбова. На фоне тяжелой ситуации с бюджетом города губернатор назвал это решение вызывающим, неэтичным и призвал премированных отказаться от премии, как ранее отказалась от нее глава города Наталия Макаревич.

# Политика
По материалам: ria.ru

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