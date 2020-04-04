Тамбовские депутаты отказались от ранее назначенной себе премии

Влада Некрасова

Руководство Тамбовской городской думы решило отказаться от ранее назначенной себе премии после критики губернатора Александра Никитина.

Никитин в пятницу резко высказался по поводу принятого депутатами Тамбовской городской думы решения выписать премии "в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений" непосредственно руководству заксобрания, главе администрации Тамбова, руководителям контрольно-счётной палате Тамбова и избирательной комиссии Тамбова. На фоне тяжелой ситуации с бюджетом города губернатор назвал это решение вызывающим, неэтичным и призвал премированных отказаться от премии, как ранее отказалась от нее глава города Наталия Макаревич.