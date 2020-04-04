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Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну

Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну
В декабре прошлого года Евгений Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. По словам молодой супруги юмориста, они совсем не ощущают разницу в возрасте. Родители возлюбленной шоумена поддержали выбор дочери.

Новость о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на 31-летней Татьяне Брухуновой — шокировала общественность. Многие до сих пор не могут поверить в искренность чувств этой пары. Однако возлюбленная шоумена уверяет, что они очень счастливы. Более того, Татьяна призналась, что ее родители положительно отнеслись к выбору дочери.

«Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым. Какая разница, какую ребенок выбрал страну проживания, профессию, друзей и мужа. Настоящий родитель — это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему не важно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле — родительской», — заявила Татьяна, ответив на вопрос поклонников, как ее родители относятся к Евгению Вагановичу.

Отметим, что в середине марта Брухунова и Петросян отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах, и как позже выяснилось, там у супругов родился общий наследник. По слухам, ребенок появился на свет от суррогатной мамы. Эту информацию пара пока не комментирует.

К слову, пол ребенка рассекретил Иван Ургант. В своем вечернем шоу ведущий эмоционально обратился к возлюбленным. «У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье. Удачно совпало. Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело», — поделился Иван.

Напомним, для Евгения Петросяна этот ребенок стал вторым. От первого союза у сатирика есть 51-летняя дочь Викторина. Также до Брухуновой артист был женат пять раз. От четвертой жены Елены Степаненко Евгений Ваганович ушел в 2018 году. Юмористы прожили вместе 33 года. Долгое время 66-летняя артистка не комментировала расставание с бывшим мужем, однако позже заявила, что простила его предательство.

«Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради Бога! Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: «Ради Бога!» — и отпустила его в эту новую жизнь», — призналась Степаненко.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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