Тимати составил завещание

Влада Некрасова

Рэпер Тимати позаботился о том, чтобы в случае его внезапной кончины близким не пришлось делить имущество. Он уже давно составил завещание, но вот возлюбленную Анастасию Решетову в число наследников не включил.

36-летний Тимати — не только известный музыкант, но и успешный бизнесмен, курирующий сразу несколько производственных направлений. Благодаря своему предпринимательскому таланту рэпер сколотил внушительное состояние.

К слову, прагматичный артист позаботился и о том, кому достанутся его капиталы после смерти. «Я распределил наследство в равных долях детям, маме и брату», — признался Тимати во время прямого эфира с Тиной Канделаки.

Многих поклонников удивило, что рэпер не указал в завещании Анастасию Решетову и Алену Шишкову, которые, как известно, являются матерями его наследников.

Напомним, что с Шишковой Тимати расстался практически сразу после рождения дочери Алисы. При этом бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения и до сих пор продолжают общаться.

А вот Настя — нынешняя муза артиста. Несколько месяцев назад она подарила ему сына, которого назвали Ратмиром. Впрочем, несмотря на этот факт, влюбленные так и не узаконили свои отношения.





Сейчас бизнес Тимати переживает непростые времена. Из-за распространения коронавируса закрылись все магазины и рестораны, которыми владеет звезда. Несмотря на сложный период, артист уверен, что после окончания эпидемии сможет возобновить работу своих проектов.

«Самая сложная ситуация сейчас в лейбле, потому что еще три недели назад отменили концерты, а бургерные, мойки, барбер-шопы продолжали работать. Но сейчас уже, конечно, нет», — сообщил Тимати.

Недавно артист ездил по делам на Мальдивы, но после возвращения из командировки самоизолировался и несколько раз сдал тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

На время карантина Тимати пришлось разлучиться с родными, но он ждет, что скоро жизнь вернется в привычное русло. «Мы сейчас абсолютно все находимся в Москве. Алиса в одном месте, Симона — в другом, а мы с Ратмиром и Настей рядом», — делился музыкант.

При этом рэпер приветствует все меры властей по остановке распространения коронавируса. Вчера президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля и призвал жителей страны не выходить на улицу без острой необходимости. И Тимати, и Канделаки пришли к выводу, что такие меры оправданы, хотя могут и больно ударить по благосостоянию населения.

Фото: Instagram