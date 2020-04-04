Тимати составил завещание
36-летний Тимати — не только известный музыкант, но и успешный бизнесмен, курирующий сразу несколько производственных направлений. Благодаря своему предпринимательскому таланту рэпер сколотил внушительное состояние.
К слову, прагматичный артист позаботился и о том, кому достанутся его капиталы после смерти. «Я распределил наследство в равных долях детям, маме и брату», — признался Тимати во время прямого эфира с Тиной Канделаки.
Многих поклонников удивило, что рэпер не указал в завещании Анастасию Решетову и Алену Шишкову, которые, как известно, являются матерями его наследников.
Напомним, что с Шишковой Тимати расстался практически сразу после рождения дочери Алисы. При этом бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения и до сих пор продолжают общаться.
А вот Настя — нынешняя муза артиста. Несколько месяцев назад она подарила ему сына, которого назвали Ратмиром. Впрочем, несмотря на этот факт, влюбленные так и не узаконили свои отношения.
Сейчас бизнес Тимати переживает непростые времена. Из-за распространения коронавируса закрылись все магазины и рестораны, которыми владеет звезда. Несмотря на сложный период, артист уверен, что после окончания эпидемии сможет возобновить работу своих проектов.
Недавно артист ездил по делам на Мальдивы, но после возвращения из командировки самоизолировался и несколько раз сдал тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.
На время карантина Тимати пришлось разлучиться с родными, но он ждет, что скоро жизнь вернется в привычное русло. «Мы сейчас абсолютно все находимся в Москве. Алиса в одном месте, Симона — в другом, а мы с Ратмиром и Настей рядом», — делился музыкант.
При этом рэпер приветствует все меры властей по остановке распространения коронавируса. Вчера президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля и призвал жителей страны не выходить на улицу без острой необходимости. И Тимати, и Канделаки пришли к выводу, что такие меры оправданы, хотя могут и больно ударить по благосостоянию населения.
Фото: Instagram