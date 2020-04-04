Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает «Интерфакс».

Американский лидер посоветовал беречь медицинские маски для медиков и обойтись самодельными. По его словам, такие средства защиты можно приобрести в интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов. При этом он обратил внимание на добровольный характер исполнения рекомендаций и заявил, что сам не будет придерживаться их. «Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», — сказал глава государства.

Он пояснил, что считает неподходящим по своему статусу носить медицинскую маску. «Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом “Резолют” и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев. Даже не знаю, это не для меня», — отметил Трамп.

Президент добавил, что может изменить свое мнение, однако выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро пойдет на спад.

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. США — мировой антилидер по числу инфицированных граждан (более 270 тысяч случаев). Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно, при этом уровень смертности в США не превышает два процента.