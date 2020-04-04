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Трамп отказался носить медицинскую маску из-за статуса лидера

Трамп отказался носить медицинскую маску из-за статуса лидера

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции, так как это не соответствует его статусу лидера, передает РБК.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом „Резолют“ (рабочий стол президента) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев… Даже не знаю, это не для меня», — сказал американский лидер.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 7 тыс. человек, за день в стране от заболевания скончалось более 2 тыс. человек, и страна все еще удерживает лидерство по числу заболевших.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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