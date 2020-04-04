Трамп поведал о планах ввести пошлины на российскую нефть

Вадим Карасев

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп поведал о планах ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По словам американского лидера, он пока не планирует введение пошлин, однако не исключает возможность их применения в том случае, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется.

Трамп отметил, что пошлины принесли США «невероятное количество денег». В частности, он напомнил о введении пошлин в отношении Китая. «Думаю ли я об их применении в настоящий момент? Нет. Но если к нам относятся несправедливо, то это инструмент», — заключил президент.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. Путин подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может идти о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.