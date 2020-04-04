Трамп призвал СМИ не распространять слухи о коронавирусе

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп призвал американские СМИ не распространять слухи о коронавирусе и не сеять панику среди населения.

"Очень важно, чтобы некоторые СМИ прекратили распространять лживые слухи и порождать страх и даже панику в обществе. Это невероятно. Я мог бы назвать их, но это все те же. Я думаю, они просто гонятся за рейтингами", - сказал он в субботу журналистам.

Утром этого дня президент США написал критический твит о телеканале CNN, однако не уточнил, что именно стало поводом для критики. Ранее он также критиковал издания New York Times и Washington Post.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.