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Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти разрешили частным нефтедобывающим компаниям хранить свою продукцию в государственном стратегическом резерве. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Так, власти намерены позволить нефтяникам закупить нефть по низкой цене сейчас, чтобы в будущем продать ее по более высоким ценам на мировом рынке. По оценке Трампа, сейчас в мире имеется огромный переизбыток нефти. «В основном из-за вируса. Вирус просто остановил спрос на все, включая нефть», — отметил президент.

При этом власти примут меры для поддержки американских нефтяных компаний. «Мы гарантируем, что они останутся в хорошей форме», — пообещал Трамп.

В марте Трамп уже сообщал о намерении закупить большой объем нефти для стратегического резерва, пользуясь ее низкой ценой. По словам президента США, такое решение позволит сэкономить американским налогоплательщикам «миллиарды и миллиарды» долларов, а также поможет промышленности.

Американский стратегический запас нефти был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай чрезвычайных ситуаций. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 миллионов баррелей нефти. Общая емкость хранилищ составляет около 713 миллионов баррелей.

Цены на нефть начали падать в 2020 году на фоне сокращения спроса из-за пандемии коронавируса. В марте ситуация усугубилась после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и объявления ценовой войны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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