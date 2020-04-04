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Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефтиФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters.

Однако американский лидер указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти и добавил, что не пойдет по этому вопросу ни на какие уступки.

По словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, Белый дом настроен, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в «ближайшие несколько дней».

Ранее Трамп сообщил, что власти США разрешат нефтяным компаниям хранить избыточную нефть, которая у них накопилась из-за низкого спроса, в стратегическом нефтяном резерве страны. Лидер страны отметил, что в будущем нефть можно будет продать по более высоким ценам. Он также рассказал, что пока не планирует введение пошлин в отношении нефти из России и Саудовской Аравии, однако не исключает возможность их применения в том случае, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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