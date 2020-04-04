Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника

Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника

Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновникаФото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Дональд Трамп уволит генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который занимался рассмотрением жалобы информатора, положившей начало процессу импичмента. Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер направил письмо о своем намерении в Конгресс 3 апреля. «Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенным лицам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов. Дело обстоит иначе в отношении этого генерального инспектора», — говорится в документе.

Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе офицера разведки, касающейся телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля прошлого года, что в конечном счете привело к процедуре импичмента.

В феврале Трамп анонсировал увольнения в Белом доме вслед за специалистом по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александром Виндманом, который дал против него показания по делу об импичменте. Он заявил, что сократит часть сотрудников или переведет их на другую работу.

Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом, не набралось необходимых для импичмента президента голосов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
"К единой позиции". Азербайджан обратился к участникам ОПЕК+
"К единой позиции". Азербайджан обратился к участникам ОПЕК+
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена
В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт
В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт
Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного
Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного
Линдси Лохан выпустила новую песню после 10-летнего перерыва
Линдси Лохан выпустила новую песню после 10-летнего перерыва
Полпред в СЗФО представил Цыбульского правительству Поморья
Полпред в СЗФО представил Цыбульского правительству Поморья
В российских школах допустили продление учебного года
В российских школах допустили продление учебного года

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина
Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из

Еще по теме

Трамп анонсировал увольнения в Белом доме вслед за специалистом по Украине
Стало известно о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора
Белый дом потребует провести голосование по процедуре импичмента, заявил Трамп
Трамп объяснил, почему не боится импичмента