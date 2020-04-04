Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника

Вадим Карасев

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Дональд Трамп уволит генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который занимался рассмотрением жалобы информатора, положившей начало процессу импичмента. Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер направил письмо о своем намерении в Конгресс 3 апреля. «Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенным лицам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов. Дело обстоит иначе в отношении этого генерального инспектора», — говорится в документе.

Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе офицера разведки, касающейся телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля прошлого года, что в конечном счете привело к процедуре импичмента.

В феврале Трамп анонсировал увольнения в Белом доме вслед за специалистом по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) Александром Виндманом, который дал против него показания по делу об импичменте. Он заявил, что сократит часть сотрудников или переведет их на другую работу.

Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом, не набралось необходимых для импичмента президента голосов.