Тысячи разговоров в ставшем популярным из-за карантина приложении попали в сеть

Вадим Карасев

Фото: Albert Gea / Reuters

Тысячи разговоров в приложении для видеозвонков и конференций Zoom, ставшем популярным из-за глобального карантина, попали в сеть. Об этом сообщает The Washington Post.

Записи были выложены в открытом доступе на видеохостинговых платформах YouTube и Vimeo. Среди них обнаружили рабочие конференции различных компаний, включающие финансовую отчетность бизнесов, занятия в начальной школе, раскрывшие лица, голоса и личные данные детей, звонки врачам с использованием телемедицинских технологий, в которых были указаны имена и номера телефонов пациентов, а также частные разговоры пользователей сервиса. В открытом доступе оказался записанный урок косметолога, который обучал студентов делать эпиляцию на обнаженной модели.

Издание предполагает, что записи были сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля. «Zoom присваивает названия каждой видеозаписи одинаковым образом, простой онлайн-поиск может выявить длинный список видео, который каждый может загрузить и просмотреть», — подчеркивается в материале. Эксперт заявил, что более 15 тысяч видео были найдены с помощью бесплатного онлайн-поисковика, который просматривает открытые облачные хранилища в интернете.

Ранее специалисты предупредили, что Zoom оказался опасным для пользователей. В частности, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей. По данным CBS, многие пользователи Zoom стали жертвами вторжения посторонних в их приватные конференции. При этом люди, врывавшиеся в чужие чаты, оскорбляли их участников, использовали нецензурную брань и демонстрировали изображения порнографического характера.

В компании признали, что возможность онлайн-атак была их виной, и уточнили, что изменили систему безопасности в групповых звонках: в частности, ввод пароля стал обязательным, а также появились «комнаты ожидания», с помощью которых участники конференции смогут запретить доступ к чату нежелательным лицам.