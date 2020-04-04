У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Вадим Карасев

Кадр: Россия 24

У 23-летней дочери актера и писателя Ивана Охлобыстина Анфисы диагностировали коронавирус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 3 августа.

Отмечается, что врачи разрешили зараженной оставаться на домашнем карантине.

У 53-летнего Охлобыстина шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.

Ранее в пятницу сообщалось, что 43-летняя актриса сериала «Счастливы вместе» Янина Бугрова сбежала из карантина после того, как ей поставили диагноз коронавирус. Мать артистки позже опровергла это сообщение, заявив, что та находится в изоляции в квартире не по месту прописки.