«У Собянина ничего не треснет?» - в Госдуме резко ответили мэру Москвы на его заявление о помощи россиянам

Вадим Карасев

В Госдуме РФ резко отреагировали на заявление мэра Москвы. В эфире Первого канала Сергей Собянин выступил против того, чтобы оказывать всем россиянам финансовую помощь за счет бюджета в нерабочие дни.

Чиновник считает неправильным раздавать бюджетные деньги на руки россиянам, потерявшим возможность зарабатывать.

- сказал сити-менеджер, отметив, что бизнес получит поддержку, но и предприниматели должны проявить социальную позицию в отношении работников.

Депутат Государственной думы Олег Шеин на своей странице в социальной сети дал резкую оценку заявлению Собянина.

Ранее меры московского градоначальника оценил редактор журнала "Внешнеэкономические связи" Максим Федоренко. По мнению эксперта, способы Собянина взять под контроль жителей столицы вызвали отторжение у людей. Действуя под прикрытием силовых структур и являясь представителем власти, мэр Москвы оказался далек от демократической цифровизации общества. Традиционные полицейские меры государства исчерпали свои ресурсы при подавлении свобод населения. И политика Собянина это ярко продемонстрировала.