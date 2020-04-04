Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «У Собянина ничего не треснет?» - в Госдуме резко ответили мэру Москвы на его заявление о помощи россиянам

«У Собянина ничего не треснет?» - в Госдуме резко ответили мэру Москвы на его заявление о помощи россиянам

«У Собянина ничего не треснет?» - в Госдуме резко ответили мэру Москвы на его заявление о помощи россиянам

В Госдуме РФ резко отреагировали на заявление мэра Москвы. В эфире Первого канала Сергей Собянин выступил против того, чтобы оказывать всем россиянам финансовую помощь за счет бюджета в нерабочие дни.

Чиновник считает неправильным раздавать бюджетные деньги на руки россиянам, потерявшим возможность зарабатывать.

- сказал сити-менеджер, отметив, что бизнес получит поддержку, но и предприниматели должны проявить социальную позицию в отношении работников.

Депутат Государственной думы Олег Шеин на своей странице в социальной сети дал резкую оценку заявлению Собянина.

Ранее меры московского градоначальника оценил редактор журнала "Внешнеэкономические связи" Максим Федоренко. По мнению эксперта, способы Собянина взять под контроль жителей столицы вызвали отторжение у людей. Действуя под прикрытием силовых структур и являясь представителем власти, мэр Москвы оказался далек от демократической цифровизации общества. Традиционные полицейские меры государства исчерпали свои ресурсы при подавлении свобод населения. И политика Собянина это ярко продемонстрировала.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и фитнес-тренера
Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение — Санду
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение —
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании

Еще по теме

Эксперты оценили работу Собянина на посту мэра Москвы
Собянин назвал дату начала отопительного сезона в столице
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Илья Яшин подаст в суд на мэра Москвы Сергея Собянина