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Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом

Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусомФото: страница Анастасии Петровой в Facebook

Главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, умершая в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом. О положительном результате второго теста на вирус сообщает местное издание 59.RU со ссылкой на минздрав Пермского края.

По данным ведомства, результаты повторного теста пришли утром 2 апреля. Также в соцсетях появилась переписка российской журналистки с ее знакомой, где она сообщает, что у нее положительный анализ на коронавирус. Общение датировано 28 марта. Петрова писала, что чувствует себя очень плохо.

Первый анализ показал отрицательный результат, но был не очень ясен, поясняли в минздраве края. В связи с этим предварительным диагнозом у Петровой была пневмония.

Мать журналистки сообщила интернет-изданию, что не получала от врачей информации о коронавирусе у дочери. В настоящее время она и все, кто контактировал с Петровой, находятся в самоизоляции, у них также взяли анализы на коронавирус.

Во время болезни Петрова вела дневник в соцсети. Время от времени она публиковала посты. Впервые о плохом самочувствии она сообщила 23 марта, последний пост был датирован следующим днем. Журналистка умерла 31 марта.

Ранее ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что скрыть достоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в России невозможно. По ее мнению, об ухудшении ситуации вскоре стало бы известно благодаря интернету.

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По материалам: lenta.ru

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