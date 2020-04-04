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Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года

Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года

Внеочередные выборы в самоуправление Риги можно будет провести не ранее 2021 года. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава партии «Согласие» Янис Урбанович. По словам Урбановича, правильным решением в данной ситуации будет перенести муниципальные выборы на год, как уже поступили Англия и Франция, пишет mixnews.lv.

«Правильно поступили англичане — они перенесли свои муниципальные выборы на год. Правильно поступили французы — второй тур своих муниципальных выборов они тоже отложили. Я считаю, правильно поступили в нашем правительстве, что праздники песни и танца перенесли на следующий год, правильно во всем мире поступают, перенося чемпионаты. Я считаю, что нам тоже надо Рижскую думу избирать с другими муниципальными образованиями», — сказал политик.

Глава партии «Согласие» призвал латвийское правительство перенести выборы в Рижскую думу на 2021 год, отметив, что в противном случае они могут вызвать беспорядки в обществе.

«По тем, кто считает, что они воспользуются моментом, этот момент больно ударит. По всем тем, кто надеется побыстрее-побыстрее избраться. Это „побыстрее-побыстрее“ во время чумы разозлит людей. Поэтому призываю — пожалуйста, перестаньте играться с живыми людьми. Это наши люди, неважно за какую партию они голосуют. Не надо их подвергать дополнительным стрессам и рискам. Уехать они сейчас никуда не могут, они могут просто пойти к вашим окнам с булыжником, поэтому не трогайте их сейчас. 21 год — это самый быстрый срок, когда можно нормально подготовиться, успокоиться и дать оценку тем, кто сейчас правит не только Латвией, но и Ригой», — призвал политик.

Как сообщалось ранее, 13 февраля Сейм принял решение о роспуске Рижской думы. Изначально предполагалось, что внеочередные выборы в столице состоятся 25 апреля. Но на днях латвийский Кабинет министров поддержал предложение Министерства охраны среды и регионального развития перенести, в связи с распространением Covid-19, выборы в Рижскую думу на 6 июня этого года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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