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Ушедший с Первого канала Шепелев стал ведущим нового шоу

Ушедший с Первого канала Шепелев стал ведущим нового шоуДмитрий ШепелевФото: @dmitryshepelev

Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, стал ведущим нового шоу. Подробности передачи «Комсомольской правде» раскрыли зрители, присутствовавшие на съемках.

По данным издания, Шепелев вел переговоры с представителями «Пятницы» и «СТС Медиа» еще в последние две недели работы на Первом канале. Известно, что в новом проекте 37-летний Шепелев снова выступил ведущим. Отмечается, что его новое шоу будет познавательным и развлекательным. «Скандалов, интриг, расследований», как «На самом деле», в нем не будет.

Съемки дебютного выпуска прошли на этой неделе. В издании подчеркнули, что, несмотря на карантин из-за коронавируса, запись передачи проходила в присутствии зрителей. У них проверяли температуру перед входом. Сам Шепелев отказался комментировать съемки и то, для какого канала они проводились.

Дата выхода новой программы также не названа. Отмечается, что снятые пилотные выпуски сперва должно посмотреть и утвердить руководство телеканала: только в этом случае шоу Шепелева выйдет в эфир.

Шепелев уволился с Первого канала 18 февраля 2020 года. С 2017 года он вел ток-шоу «На самом деле». Сам Шепелев утверждал, что решение приняли по обоюдному согласию, но причины увольнения так и не раскрыл. Неназванный коллега сообщал, что однажды Шепелева отказывались отпустить домой, после чего он сделал заявление о том, что уволится, и руководство канала не стало уговаривать его остаться.

В октябре 2019 года ведущий признавался, что недоволен своей работой и что считает формат «На самом деле» неподходящим для него. Официально после ухода с Первого канала он не объявлял о переходе в другой телепроект. По данным источников, Шепелев, вероятно, будет вести новое развлекательное шоу на телеканале «Пятница».

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По материалам: lenta.ru

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