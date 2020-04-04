В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату

Анастасия Иванова

Работник одного из сервисных центров в Белоруссии обнаружил гранату под днищем пригнанной на ремонт машины с российскими номерами, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Сегодня, 4 апреля, около полудня в милицию поступило сообщение о том, что в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района, находится заминированная машина. В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату", - говорится в сообщении пресс-службы.