Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату

В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату

В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату
Работник одного из сервисных центров в Белоруссии обнаружил гранату под днищем пригнанной на ремонт машины с российскими номерами, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"Сегодня, 4 апреля, около полудня в милицию поступило сообщение о том, что в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района, находится заминированная машина. В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату", - говорится в сообщении пресс-службы.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперты указали на актуальность поправок к Конституции в ситуации с коронавирусом
Эксперты указали на актуальность поправок к Конституции в ситуации с
Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов
Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов
В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату
В Белоруссии сотрудник сервиса нашел примотанную к автомобилю гранату
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке выросло до двух
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке выросло до двух
Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса
Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса
Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну
Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители относятся к Петросяну
Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы
Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы
Путин отметил важность взаимодействия между всеми уровнями власти
Путин отметил важность взаимодействия между всеми уровнями власти
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу деликатесов
Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу деликатесов

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам

Еще по теме

Украинец бросил гранату в бывшую жену
Саперы Росгвардии обезвредили гранату в оживленном районе Владикавказа
В Киеве задержали мужчину с гранатой в пакете
Уборщик нашел гранату в поезде «Перемышль-Киев»