В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя

Влада Некрасова

ЦИК надеется, что кампании по выборам глав регионов удастся начать в законные сроки, и напоминает, что даже в случае невозможности провести выборы регионы без управления не останутся и принцип непрерывности власти будет обеспечен, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Единый день голосования, в который должны пройти выборы глав регионов, запланирован на 13 сентября. ЦИК на заседании в пятницу принял решение отложить выборы в регионах, назначенные на период с 5 апреля по 21 июня. Согласно действующему законодательству, решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.