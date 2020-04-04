В Disney сообщили даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Анастасия Иванова

В первую очередь, хорошие новости появились для поклонников вселенной кинокомиксов Marvel, чьи права также принадлежат компании Disney. Представители компании объявили о дате выхода целого ряда фильмов. И первым из них должен стать «Черная вдова», который попадет в кинотеатры уже 6 ноября текущего года.Истории, повествующие о приключениях других супергероев, появятся не раньше 2021 года. Речь идет о киноленте «Вечные» (12 февраля 2021 года), «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (5 ноября 2021 года). А четвертая часть Тора с поэтичным названием «Любовь и Гром» и вовсе появится лишь в начале 2022 года.Но меньше всего поклонникам киноновинок придется ожидать фильма «Мулан», который является адаптацией одноименного мультфильма от Disney. История о приключениях китайской воительницы появится в кинотеатрах уже 24 июля, а значит ждать осталось совсем недолго.