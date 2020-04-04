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В Disney сообщили даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

В Disney сообщили даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Пандемия коронавируса затронула буквально каждую сферу деятельности человека. Это касается и кинематографа. Из-за закрытия на карантин кинотеатров во всем мире премьеры многих горячих новинок были отложены до лучших времен. И только сейчас представители the Walt Disney Company определились с датой выхода своих фильмов.
 
В первую очередь, хорошие новости появились для поклонников вселенной кинокомиксов Marvel, чьи права также принадлежат компании Disney. Представители компании объявили о дате выхода целого ряда фильмов. И первым из них должен стать «Черная вдова», который попадет в кинотеатры уже 6 ноября текущего года.
 
Истории, повествующие о приключениях других супергероев, появятся не раньше 2021 года. Речь идет о киноленте «Вечные» (12 февраля 2021 года), «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (5 ноября 2021 года). А четвертая часть Тора с поэтичным названием «Любовь и Гром» и вовсе появится лишь в начале 2022 года.
 
Но меньше всего поклонникам киноновинок придется ожидать фильма «Мулан», который является адаптацией одноименного мультфильма от Disney. История о приключениях китайской воительницы появится в кинотеатрах уже 24 июля, а значит ждать осталось совсем недолго.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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