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В Гонконге человек заразил кошку коронавирусом

В Гонконге человек заразил кошку коронавирусом

Специалисты OIE (Всемирная организация по охране здоровья) зафиксировали в Гонконге первый случай заражения коронавирусом домашней кошки от человека.

В организации сообщили, что результат проведённых тестов на COVID-2019 у кошки оказались положительными. После того, как хозяина кошки, заболевшего коронавирусом госпитализировали, его питомца 30 марта также поместили на двухнедельный карантин.

В сообщении отмечается, что кошка пробудет в изоляции под ветеринарным наблюдением 14 дней, хотя симптомов, характерных для COVID-2019 у неё нет. Также в карантин будут отправлены и другие домашние животные, проживающие в домах, где ранее был зарегистрирован коронавирус.

Ранее „5 Канал“ сообщал, что учёные КНР выявили чрезвычайную опасность коронавируса для кошек. В случае заражения смертность от вируса среди них составляет сто процентов, а вот собакам COVID-2019 не страшен.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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