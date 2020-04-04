В Госдуму внесли проект о преференции на аренду земли для получающих господдержку фермеров

Алексей Вольцев

Крестьянским хозяйствам и сельхозорганизациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, предлагается упростить получение в аренду участков из земель сельхозназначения. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Закон предусматривает право участников программ господдержки на приобретение участков без проведения торгов в аренду на срок до пяти лет. При этом, если на этот участок претендуют другие организации, в том числе не участвующие в программах господдержки, проводится аукцион. «Содержание права на землю специального субъекта фактически размывается», — говорится в пояснении к проекту.

Законопроектом предлагается прописать, что заявления в отношении земельных участков сельхозназначения принимаются только от крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной поддержки. Кроме того, планируется установить, что в аукционе на право аренды также могут участвовать только такие организации.

Автором инициативы выступила Самарская губернская Дума.

Ранее срок простоя земель сельхозназначения для их принудительного изъятия предложили сократить с трех лет до двух.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.