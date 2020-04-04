В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За сутки в Италии выявлено 2 886 новых носителей COVID-19, сообщил в пятницу вечером руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли в ходе пресс-конференции. В настоящий момент в стране насчитывается 88 274 инфицированных.

В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 29 010 человек, ещё 55 270 носителей вируса помещены на домашний карантин. Боррелли особо отметил, что за сутки количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии, снизилось на 74 (-1,8%) и составляет 3994. Это очень важный результат, так как говорит об ослаблении давления на больницы, сказал он.

За день поправились 1 238 человек. Общее число выздоровевших составляет 20 996. В то же время скончались 681 человека. Общее число жертв COVID-19 в Италии на сегодняшний день достигло 15 362.

С начала эпидемии в Италии были заражены коронавирусом 124 тысяч 632 человека, включая выздоровевших и умерших.