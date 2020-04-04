В Киргизии число заболевших COVID-19 медработников выросло до девяти

Анастасия Иванова

Число зараженных новым типом коронавируса медицинских работников в Киргизии выросло до девяти, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

Штаб сообщает, что за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших достигло 144 человек, один человек погиб.

"К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так, вчера их было восемь, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса", - заявил представитель штаба.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.