В Китае почтили память погибших от коронавируса

Лидия Мартынова

Народ Китая в субботу вспоминает жертв эпидемии коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием, которое только в Китае унесло жизни 3326 человек.

Четвертое апреля объявлено днем национального траура. Государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на всех зданиях посольств и консульств Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.