В Китае почтили память погибших от коронавируса
Сегодня, 09:56 Лидия Мартынова
Народ Китая в субботу вспоминает жертв эпидемии коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием, которое только в Китае унесло жизни 3326 человек.
Четвертое апреля объявлено днем национального траура. Государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на всех зданиях посольств и консульств Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.
По материалам: ria.ru