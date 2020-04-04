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В Китае почтили память погибших от коронавируса

В Китае почтили память погибших от коронавируса
Народ Китая в субботу вспоминает жертв эпидемии коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием, которое только в Китае унесло жизни 3326 человек.

Четвертое апреля объявлено днем национального траура. Государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на всех зданиях посольств и консульств Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.

# В мире
По материалам: ria.ru

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