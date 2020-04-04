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В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России

В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России
Кризис и пандемия коронавируса не помешали отправке первого вертолета семейства "Ансат" в Мексику, сообщил РИА Новости генеральный директор сервисного центра и дистрибутора вертолетов "Ансат" в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

"Все идет, как мы планировали. Первый вертолет, разобранный на части, в двух контейнерах сейчас направляется из Москвы в Санкт-Петербург. Пятого апреля его погрузят на судно, которое прибудет в Мексику через 27 дней, на первой неделе мая", - сказал де Висенте.

По словам предпринимателя, вертолетные перевозки в Мексике отнесли к категории транспорта, которую не коснулись санитарные ограничения, поэтому сектор продолжает работу во время всеобщего карантина с учетом рекомендаций минздрава - в ангарах остались только охранники, пилоты, техники из сервисной команды и руководители, которые поддерживают все операции.


Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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